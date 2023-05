Salzburger Fußballgolf-Verein feiert Jubiläum: Das Runde muss in das Runde

Es ist eine Mischung aus Golf und Fußball. Die Sportart Fußballgolf hat in Skandinavien seinen Ursprung. Der Salzburger Verein wächst kontinuierlich und feiert im Juni sein 10-Jahre-Jubiläum.

"Ein guter Fußballer ist nicht unbedingt auch ein guter Fußballgolf-Spieler. Da gehört eine Menge Taktik und Feingefühlt dazu", sagt Hans Klegraefe. Der Berchtesgadener hat diesen Sport das erste Mal in seinem Heimatland gespielt. "Vor zehn Jahren haben wir dann den Soccerpark hier in Wals-Siezenheim eröffnet. Es war der erste in ganz Österreich." Mittlerweile gibt es in unserem Land 20 offizielle Fußballgolf-Anlagen.

Spielfläche ist 32.000 Quadratmeter groß

Beim Fußballgolf geht es darum, einen herkömmlichen Fußball mit dem Fuß mit so wenigen Schüssen wie möglich durch eine Reihe von Hindernissen in ein Loch mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern zu befördern. Gespielt wird wie beim Golf auf 18 Löcher. Die Anlage an der Grenze zu Salzburg hat eine Spielfläche von rund 32.000 Quadratmetern. Die Bahnen sind zwischen 50 und 175 Meter lang, die Gesamtstrecke aller 18 Bahnen zusammen beträgt rund zwei Kilometer.

"Es ist ein Spaß für die gesamte Familie. Man ist ungefähr zwei Stunden unterwegs, bis man alle Bahnen absolviert hat", erklärt Klegraefe.

Der älteste Spieler ist 86 Jahre alt

Der Salzburger Verein feiert in diesem Juni sein 10-Jahre-Jubiläum. "Wir haben zehn Frauen und 40 Männer im Verein, die regelmäßig spielen. In jüngerer Vergangenheit wurde das Interesse immer größer. Die Zahl unserer Mitglieder ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen. Das Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle. Unser ältester Spieler ist 86 Jahre alt."

Die Mitgliedschaft im Verein kostet 60 Euro im Jahr. "Man muss aber nicht Mitglied sein, um hier spielen zu dürfen. Es reicht, wenn man sich einen Ball ausleiht und dann die Runde geht", so der Vereinsgründer.

Fußballgolf hat seinen Ursprung in Schweden, wo bereits in den 1980er Jahren unter ähnlichen Regeln und Bedingungen gespielt wurde. 2003 wurde dort die erste Fußballgolf-Anlage eröffnet. 2007 kam es zur Gründung der World Footballgolf Association, kurz WFGA.

Lokalmatador gewinnt Europacup-Turnier

Vor Kurzem fand auf der Anlage in Wals-Siezenheim ein Europacup-Turnier statt. 150 Spieler/-innen aus ganz Europa nahmen daran teil. Den Sieg holte sich Lokalmatador Patrick Eibl. "Das war natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis", sagt Hans Klegraefe.

Ob auf der Anlage in absehbarer Zeit auch eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird? "Wir würden das gerne machen, aber der Aufwand mit 300 Teilnehmern aus der ganzen Welt ist enorm", so der Fußball-Golf-Obmann.