Salzburger Fußballverband denkt noch nicht an Abbruch

Nachdem am Wochenende elf Spiele im Salzburger Unterhaus abgesagt werden mussten, werden Sorgenfalten beim SFV-Präsidenten Herbert Hübel immer größer.

Wochenlang kam der Salzburger Fußball relativ gut durch die Coronapandemie, am vergangenen Wochenende wurde das Unterhaus aber schwer getroffen. Zuerst musste Obertrum seine Partie absagen, Altenmarkt und Bad Hofgastein folgten. Am Freitag kam es dann zum "Super-GAU": Wegen des Coronaclusters in der Red-Bull-Akademie (mittlerweile 29 Erkrankte) wurden unter anderem drei Spiele der Regionalliga Salzburg abgesagt. SFV-Präsident Herbert Hübel, der noch vor wenigen Tagen zuversichtlich klang, ist seit dem Wochenende nicht mehr so optimistisch: "Wir sind zwar von einem Abbruch noch ...