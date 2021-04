Salzburger Fußballverband hält sich über Zukunft weiter bedeckt

Obwohl der Abbruch der Saison 2020/21 wohl nicht mehr zu verhindern ist, will der Fußballverband noch keine Klarheit schaffen.

Seit Oktober 2020 steht das Fußball-Unterhaus in ganz Österreichs still. Dass die Saison 2020/21 komplett absolviert wird, ist schon seit längerer Zeit unmöglich. Mittlerweile ist auch äußerst fraglich, dass die fehlenden Hinrunden-Partien, die grundsätzlich für eine Wertung noch gebraucht werden, gespielt werden können. Zwei Nachrichten lassen aber noch auf eine sportliche Beendigung der Meisterschaft hoffen: In der vergangenen Woche hat der ÖFB angekündigt, dass die Meisterschaften im Amateurfußball bis Mitte Juli verlängert werden können, und Bundeskanzler Sebastian Kurz hat verlautbart, ...