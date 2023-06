Salzburger gehen bei Heim-ÖM auf Titel- und Limit-Jagd

Auch Tureczek benötigt eine starke Steigerung gegenüber dem Teamwettkampf, um sich das anvisierte Ticket für die U23-EM zu sichern. "Ich bin gut in Form und das Limit von 4,05 m ist bei perfekten Sprüngen möglich", meint die 19-Jährige, die zuletzt in Polen drei Mal an 3,80 m gescheitert ist. "Da fehlten aber nur ein paar Kleinigkeiten, denn die Höhe hatte ich."

Während Tureczek zumindest als klare Goldfavoritin in den U23-Bewerb geht, hat Lokalmatadorin Sarah Baumgartner im Stabhochsprung der U18-Damen mit Magdalena Rauter eine ebenbürtige Gegnerin. Das Freiluft-Ranking führt die Salzburgerin mit 3,81 m an. Die Tirolerin sprang zuletzt 3,80 m unter freiem Himmel, am letzten Freitag in der Halle noch zwei Zentimeter höher. Angesichts dieses Kopf-an-Kopf-Rennens hat der Leichtathletikverband beschlossen, die Siegerin vom Wochenende (unabhängig von der überquerten Höhe) zum nächsten European Youth Olympic Festival zu schicken. "Ich habe ein gutes Gefühl, habe gut trainiert, werde einfach mein Bestes geben", sagt Baumgartner, die auch im Weitsprung Gold im Visier hat.