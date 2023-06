Salzburger Judoka spüren vor Duellen in der Bundesliga Rückenwind

Von Straßwalchen bis Rauris, von der Stadt Salzburg bis Bischofshofen - die Zuversicht vor dem intensiven Bundesliga-Wochenende ist groß.

Neustart im doppelten Sinn für Straßwalchens Judoka: Das Frauenteam der JU Flachgau nimmt die Bundesligasaison nach längerer Zeit wieder ohne Kooperationspartner in Angriff und empfängt zum Auftakt am Sonntag gleich alle acht Konkurrenzteams - darunter auch Sanjindo Bischofshofen - in der Gerhard-Dorfinger-Halle. "Eine große Veranstaltung mit hoffentlich vielen Fans", sagt Obfrau Karin Dorfinger, die ihrem jungen Team um die U18-EM-Starterinnen Marlene Schinwald und Helena Rottenhofer viel zutraut. "Es ist ein frischer Wind drin."

Zum Gelingen der Auftaktrunde soll auch das Herrenteam beitragen. Ehe die Flachgauer in Rauris am Samstag die ebenfalls noch sieglosen Gegner JU Pinzgau und Stadlau fordern, ist ihre Hilfe beim Aufbau gefragt. "Da werden wir im Verein sicher zusammenhelfen", sagt Dorfinger.

Ihr Team kann wie Rauris auf zwei Legionäre zählen. "Unsere Kasachen sind nach den Problemen mit ihren Visa diesmal dabei. Die drei Vereine sind auf Augenhöhe. Die Tagesform entscheidet", sagt Rupert Riess vom Gastgeber JU Pinzgau. Die Tagesverfassung werde auch bei Bischofshofens Kämpfen gegen Mühlviertel und Wels in Niederwaldkirchen den Ausschlag geben, vermutet Sportchefin Marianne Niederdorfer. "Gegen die zwei Titelaspiranten wird es schwer, aber wir sind - wie bei den Damen - bestens gerüstet."

Nach der ersten Doppelrunde ist der PSV Salzburg das mit zwei Siegen beste heimische Team. Der Aufsteiger ist gegen Titelverteidiger Galaxy Tigers Außenseiter, trifft in Maria Enzersdorf auch auf Vienna Samurai. "Dieses Duell wird 4:3 ausgehen, die Frage ist nur, für wen", sagt Obmann Ronny Tiefgraber. Sein Verein kann sich mit einem Sieg der Teilnahme am Finalturnier der Top vier nähern. Am Samstag stehen statt Aleksandar Kukolj und Phillip Aust (beide verhindert) zwei neue, serbische Legionäre auf der Matte: Kukolj-Schützling Miljan Radulj und Kukoljs Konkurrent um ein Olympiaticket, Bojan Dosen, sollen für die Salzburger punkten. "Wir sind guter Dinge."