Salzburger Kantersieg bei Rückkehr der Fans

Mit einem 36:0-Erfolg über Hohenems hat das Salzburg Football Team seine Siegesserie fortgesetzt. Knapp 1000 Zuschauer feierten mit.

Endlich wieder Publikum! Zum ersten Mal seit der Fusion der beiden Stadtvereine Bulls und Ducks konnte das Salzburg Football Team am Samstag seine Fans bei einem Heimspiel begrüßen. Dabei ging es im letzten Match der Gruppenphase der Division I einzig darum, die bisherige Siegesserie fortzusetzen. Da der Aufstieg in die oberste österreichische Spielklasse (AFL) ja bereits fixiert worden ist, war das nächste Ziel, die Conference B mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel zu beenden. Der krönende Abschluss soll aber der Gewinn der Silver Bowl werden.

Dafür fehlen nur mehr zwei Siege. Denn die Salzburger ließen den Blue Devils Hohenems im Max-Aicher-Stadion keine Chance und fertigten sie souverän mit 36:0 ab. Dass die Gäste kein einziges Mal anschreiben konnten, war der von Trainerlegende Rick Rhoades bestens eingestellten Defensive zu verdanken. So standen die Blue Devils gleich drei Mal in der Red Zone und damit kurz vor einem Punktgewinn. Doch Salzburgs Verteidigung hielt den Angriffen stets stand und fing sogar zwei Mal per Interception den Ball ab.

Nicht zu stoppen war hingegen einmal mehr die Salzburger Offensivabteilung. Max Reuter, David Warnung, Noah Touré, Andreas Drechsler und Quarterback Kris Denton sorgten für die Touchdowns und auch alle Extrapunktversuche gelangen diesmal perfekt.

"Es war einfach super, dass wir wieder vor Publikum spielen konnten. Die Stimmung im Stadion war toll und die Fans waren richtig laut. Die Motivation im Team war dadurch bei 200 Prozent, das hat man gemerkt", freute sich Obfrau Christine Gappmayer über die Unterstützung von knapp 1000 Zuschauern, die teils bis lange nach Spielschluss vor Ort blieben. "Vor allem unser Footballparcours ist super angekommen, da haben sich unzählige Kinder ausgetobt, bis es finster geworden ist", erinnert sich Gappmayer.

Eine ähnlich gute Stimmung erhoffen sich die Salzburger nun in zwei Wochen im Halbfinale gegen die Steelsharks, die in der Conference A auf Platz zwei gelandet sind. "Da wird es sicher ein volles Haus geben, da auch Traun seine Unterstützer mitbringen wird", glaubt Gappmayer.