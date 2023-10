Salzburger Läuferin kann es gar nicht steil genug sein

Das Auftaktrennen wird auch diesmal der Nightrun am Freitag sein, bei dem eine 5,5 km lange Stadttour mit Stirnlampe zu absolvieren ist. Am Samstagvormittag trifft sich die heimische Trailrunningszene zu einer Matinee im Jufa-Hotel. Dabei werden auch die Austria Trail Awards verliehen, für die neben Speer als Aufsteigerin auch die Pinzgauer Zwillingsbrüder Manuel und Hans-Peter Innerhofer als Trailrunner des Jahres nominiert sind.

Was deren Chancen betrifft, hielten sich die Jurymitglieder Peter Gregorc und Harald Angerer am Mittwoch bei einem Pressgespräch in der Stiegl-Brauwelt bedeckt. Nur so viel: "Die Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Aber es ist definitiv wichtig, diese Matinee durchzuführen und dabei Sportler und Sportlerinnen aus den verschiedensten Bereichen vor den Vorhang zu holen, weil es einerseits die Leistungen würdigt, aber auch bei vielen anderen Begehrlichkeiten weckt und man in Summe einen positiven Beitrag zum Trailrunning ganz allgemein leisten kann."

2000er-Marke im Visier

Sportlich legen am Nachmittag die Allerjüngsten beim Kindertrail vor. Danach stehen der 13 km lange Festungstrail und der nur halb so lange Panoramatrail zur Auswahl. Am Sonntag geht es Richtung Gaisberg mit der Spitze als Ziel (Gaisbergrace) oder Wendepunkt (Gaisbergtrail). Besonders Ambitionierte kombinieren die längere Variante mit einem Start beim Festungstrail. Wer zudem noch beim Nightrun startet, hat in den drei Tagen ziemlich genau einen Marathon (und 1860 Höhenmeter) zurückgelegt. Bisher haben sich schon 1600 Laufsportbegeisterte und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr für das Festival angemeldet. "Die 2000er-Marke werden wir wohl knapp noch nicht knacken, aber das Potenzial ist sicher vorhanden und wir sind darauf vorbereitet", betont Organisator Sepp Gruber.