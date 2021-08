Titelfavorit der Salzburger Liga ließ Tennengauern keine Chance und sieht noch Luft nach oben.

Ein halbes Dutzend in den ersten 45 Minuten, sechs weitere Treffer nach der Pause: Eugendorf hat mit einem 12:0-Erfolg in Puch am Sonntag Vereinsgeschichte geschrieben. "Solche Tage muss man als Mitglied einfach genießen", sagte Sportchef Marco Wuppinger begeistert.

Die ersatzgeschwächten Gastgeber, die mit Manuel Aichinger erneut auf einen neuen Tormann setzen mussten, waren chancenlos. "Unser Team hat sie mit chirurgischer Präzision zum Aufgeben gezwungen", sagte Wuppinger, der die Tennengauer mit zwölf Gegentreffern noch gut bedient sah. "Wir haben fast keine Ballfehler gemacht und so gespielt, wie wir uns das erträumen."

Besonders erfreulich aus Sicht des Titelfavoriten, der den dritten Sieg in Folge feierte: Marco Thaller gab ein starkes Comeback und erzielte nach seiner Einwechslung zwischen der 68. und 74. Minute einen lupenreinen Hattrick. Zudem ragte Goalgetter Christof Kopleder mit fünf Treffern und drei Vorlagen heraus. "Jetzt muss ich ihn wohl jede Woche ein Mal zum Mittagessen einladen. Wenn es so weitergeht, nehme ich das aber gern in Kauf", sagte Wuppinger nach der starken Leistung seines Arbeitskollegen.

Die nächste Aufgabe heißt Siezenheim. "Sie werden uns alles abverlangen. Wir dürfen nicht locker lassen. Hallein ist voll da und wir wollen mitgehen", betonte Eugendorfs Sportlicher Leiter, der seine Mannschaft noch nicht am Zenit sieht. "Es ist immer noch mehr drin."