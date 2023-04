Salzburger Liga: Absagen und Siege stressen Vereine

Kein Fußball am Freitag: Der Terminkalender wird dichter. Erfolge im Landescup könnten das Programm verschärfen.

Hallwang (hier in der Mitte: Nemanja Asanovic) konnte am Freitag nicht spielen, Eugendorf hofft am Samstag auf die Trendwende.

Regen und Schnee haben am Freitag kein Spiel in der Salzburger Liga und in den weiteren Unterhausklassen zugelassen. "Unmöglich", sagt Adnets Sektionsleiter Roman Walkner, der das abgesagte Duell gegen Neumarkt am Dienstag nachholen will. Es wird eines der letzten Abschiedsspiele von Routinier Andreas Schnöll, der seine Karriere im Sommer beendet. Den Dienstagstermin visiert auch der ASV Salzburg für den Nachtrag gegen Hallwang an. "Für beide geht es ja am Freitag gleich weiter", sagt Coach Fritz Oberascher.

Gefährdet ist auch das Spiel in Siezenheim, wo am Samstag Bergheim gastieren soll. "Ich kann mir das schwer vorstellen, aber ich hoffe auf den Wettergott. Wir wollen unbedingt spielen", sagt Siezenheims Trainer Peter Urbanek. Er will den Schwung nach dem starken Auftritt gegen Puch mitnehmen und fürchtet bei einer Verschiebung einen dichten Terminkalender. Denn die Siezenheimer, die am Dienstag Hallein empfangen, sind wie Thalgau (am Samstag in Altenmarkt, am Mittwoch gegen Seekirchen) auch im Landescup noch vertreten. "Und da trauen wir uns noch eine weitere Runde zu."

Am Samstag will zudem das angeschlagene Eugendorf die Straßwalchner stoppen. "Wir brauchen unbedingt einen Dreier", sagt Trainer Daniel Reischl, der aber mehrere Ausfälle, darunter Felix Auinger und Laurin Pichler, beklagt. Puch muss nach Schwarzach. Und das zu Hause ungeschlagene Bürmoos zittert gegen Bramberg um seine Serie. Denn mit Michael Switil (Oberschenkel) und Lazar Ugrinovic (Ferse) fehlen Schlüsselspieler.