Salzburger Liga: Absagen verschärfen vor allem Siezenheims Stress im Herbst

Siezenheim hat Thalgau am Sonntag wegen der Unbespielbarkeit des Rasens des Tabellenführers nicht fordern können. "Schade, weil jetzt wird es echt spannend, wann wir die Partien alle nachtragen", sagt Siezenheims Trainer Peter Urbanek. Bereits die Terminsuche für den Neumarkt-Nachtrag gestaltet sich schwierig, denn am vorgesehenen Ausweichdatum (26. Oktober) steht die nächste Cuprunde an. Mit Thalgau wird es wegen des fehlenden Flutlichts im Herbst nicht einfacher.

