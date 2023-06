Salzburger Liga: Absteiger beheben Baustellen, Ex-Profi wechselt nach Köstendorf

Während Hallwang und Altenmarkt noch Arbeit vor sich haben, verstärkt der ASV Salzburg die Offensive.

Jasmin Muminovic hat in der abgelaufenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses nur zugesehen. Zuvor zeigte er im Straßwalchner Dress, dass er in der Salzburger Liga zu den torgefährlicheren Spielern zählen kann. Mit 13 Saisontreffern war dem stemmigen Edeltechniker verspätet der Durchbruch im Salzburger Unterhaus gelungen. Nach überstandener Knieverletzung versucht der 28-jährige Bosnier nun in der 1. Landesliga an das Gezeigte anzuknüpfen. Er wechselt von Straßwalchen zum Salzburger-Liga-Absteiger ASV Salzburg, der mit Viktor Vasas (Hammerau) und Rückkehrer Danijel Morariju (ATSV Salzburg) weitere Verstärkungen für die Offensive fixiert hat. Zudem kommen die Defensivspieler Mario Nössler (St. Andrä/Lavanttal) und Simon Maric (Grödig 1b). "Wir sind noch an einem Tormann und einem Defensivspieler dran", sagt Trainer Fritz Oberascher.

Hallwang muss Abgänge kompensieren

Keine ruhige Sommerpause hat Hallwangs Trainer Alexander Drachschwandtner, der im Saisonfinale auch den Posten des Sportlichen Leiters übernommen hatte. "Es ist stressig, weil wir leider noch Baustellen offen haben", sagt der Ex-Coach, der Damir Borozni als Nachfolger installiert hat. Wer dessen Co-Trainer wird, ist ebenso offen wie so manche Kaderposition. Die Liste an Abgängen ist lang. Neben Emre Erol, Marco Leitner (beide Thalgau), Elias Berbalk, Jonas Konrad-Larionows (beide SAK) und Nemanja Asanovic (Mondsee 1b) stehen auch Mario Kneissl (Karrierepause) und Mario Markovic (Anif) nicht mehr zur Verfügung.