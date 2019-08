Nur die Tennengauer sind in der Salzburger Liga heuer noch unbesiegt.

"In dieser ausgeglichenen Liga kann jeder jeden schlagen", betonen die Vereinsverantwortlichen der Salzburger Liga immer wieder. Es überrascht daher nicht, dass nach drei Runden nur mehr eine Mannschaft ohne Niederlage dasteht. Nicht zu erwarten war allerdings, dass ausgerechnet Adnet jenes gallische Dorf ist, das noch nicht zu bezwingen war. Die Tennengauer wurden im Vorfeld von vielen Ligakonkurrenten zu den Abstiegskandidaten gezählt, führen nun jedoch mit dem Punktemaximum die Tabelle an.

"Wir wollen aber die Kirche im Dorf lassen. In erster Linie sind das neun Punkte gegen den Abstieg, die uns keiner nehmen kann. Mich freut vor allem die überzeugende Art und Weise, wie wir die Spiele gewonnen haben", betont Adnets Trainer Thomas Schnöll, dessen Mannschaft beim 5:2-Erfolg über Straßwalchen am Freitag schon vor der Pause auf 3:0 davonzog. "Da waren wir klar überlegen. Und nach einer schwächeren Phase in der zweiten Halbzeit haben wir am Schluss auch wieder in die Spur gefunden."

Das Erfolgsgeheimnis der Adneter ist leicht erklärt: "Wir haben einen klaren Plan und eine lernwillige Mannschaft, die hart arbeitet und alle Vorgaben umsetzt. Zudem stellen wir uns als Underdog auch gut auf den jeweiligen Gegner ein", sagt Schnöll, der seine Elf nun auf die noch punktelosen Hallwanger vorbereitet. "Angeschlagene Gegner sind gefährlich. Wir müssen ans Limit gehen."

Quelle: SN