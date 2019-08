Die punktelosen Hallwanger forderten den sensationellen Tabellenführer der Salzburger Liga voll, konnten nach Patrick Sparbers Goldtor in der Schlussphase aber nicht mehr zusetzen. Der Frust der Flachgauer wächst.

Dass Hallwang mit drei Niederlagen und Adnet mit drei Siegen völlig konträr in die Saison der Salzburger Liga gestartet waren, merkte man im direkten Duell am Freitag nur in einzelnen Momenten. Am Ende reichte den Tennengauern ein Kopfballtreffer von Angreifer Patrick Sparber in der 55. Minute, um weiter makellos die Tabelle anzuführen. "Ein Arbeitssieg, der aufgrund der klareren Chancen auch verdient ist. Es war schnell klar, dass jene Mannschaft gewinnt, die den ersten Treffer erzielt. Dass der aus einer Standardsituation fällt, ist symptomatisch", erklärte Adnets Trainer Thomas Schnöll nach der intensiv geführten, chancenarmen Begegnung. Den Erfolgslauf will der 27-Jährige nicht überbewerten: "Wir wissen das alles einzuordnen."

Um Ruhe ist man auch in den Reihen des Aufsteigers bemüht. Nach der vierten Niederlage ist der Ärger bei den Vereinsverantwortlichen jedoch deutlich zu spüren. "Wenn einige Spieler nur bis zur 60. Minute Kraft haben, merkt man, dass sie lang im Urlaub waren. Zudem unterlaufen uns individuelle Fehler und ist auch das Glück nicht auf unserer Seite", betont Obmann Christian Schmidhuber. Seine Mannschaft hielt nach anfänglichen Unsicherheiten voll mit, gefährdete das Tor von Adnet-Keeper Mirel Kahrimanovic aber zu selten. Trainer Patrick Schöberl nimmt daher vor allem die Offensivkräfte in die Verantwortung: "Vorn ist das zu wenig. Am Schluss hatten wir da keinen Saft mehr. Das geht in der Salzburger Liga so nicht."



Quelle: SN