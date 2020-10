Die Tennengauer waren beim 4:1-Erfolg am Samstag nicht zu gefährden. Der Gegner will sich etwas abschauen.

Adnet nähert sich der Form aus dem Vorjahr, als Patrick Sparber und Co. in der Salzburger Liga sensationell als Tabellenzweiter überwintert haben. Am Samstag ließen die Tennengauer Aufsteiger Siezenheim keine Chance und setzten sich mit 4:1 durch. Seit fünf Runden ist man ungeschlagen. "Wir sind voll in der Spur", erklärte Trainer Thomas Schnöll, dessen Team mit zehn Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld liegt. "Dort, wo wir uns etablieren wollen."

In Siezenheim kamen nie Zweifel über den Sieger auf. Horst ...