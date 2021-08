Die personell angeschlagenen Tennengauer gewannen auch das zweite Auswärtsspiel.

Adnet hat Altenmarkt das erste Spiel in der Salzburger Liga nach der Eröffnung der erneuerten Sportanlage vermasselt. Die Tennengauer setzten sich am Samstag mit 4:2 durch und gaben dadurch auch im zweiten Auswärtsspiel keinen Zähler ab. Zu Hause verpasste man einen Punktgewinn gegen Topfavorit Eugendorf nur knapp. "Wir haben damit fast das Maximum aus den ersten drei Runden herausgeholt und sind auf Kurs", sagt Adnets Trainer Thomas Schnöll, der auch in Altenmarkt nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. "Wir hatten keinen fitten Feldspieler auf der Ersatzbank. Bis auf die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, als wir den Faden völlig verloren haben, war die Leistung aber sehr gut - auch spielerisch. Wir haben es nur unnötig spannend gemacht", betont Schnöll.

Altenmarkt kam nach 0:2-Pausenrückstand durch zwei Treffer zwischen der 60. und 66. Minute zurück. Doch Andreas Essl (73.) und Doppeltorschütze Patrick Sparber (76.) fixierten doch noch den Erfolg der Gäste. "Wie abgebrüht meine Mannschaft nach dem Ausgleich zurückgeschlagen hat, war großartig. Wir haben uns für den großen Aufwand belohnt", sagt Schnöll.

Die Altenmarkter haderten mit vergebenen Chancen und billigen Gegentoren im Gegenzug. "Eine völlig unnötige Niederlage", sagte Sektionsleiter Peter Mauch. "Adnet hat gefällig gespielt. Gefährlich waren sie aber nur, wenn wir geschlafen haben."