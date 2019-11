Die Pongauer sehnten zuletzt schon die Winterpause herbei. Gegen eine Entscheidung des Salzburger Fußballverbands legt man Protest ein.

"Wir sind froh, dass endlich Pause ist", betont Altenmarkts Sektionsleiter Peter Mauch - und spricht damit vielen Vereinsverantwortlichen im Fußball-Unterhaus aus der Seele. Neigt sich der Herbst dem Ende zu, geht auch vielen Kickern und Betreuern das Gas aus.

Die Teams der Salzburger Liga haben schon 15 der 26 Runden absolviert. Dazu kommen die Partien im Landescup. "Diese Aufteilung ist zu hinterfragen. Da läuft etwas verkehrt", sagt Mauch, der einen Wettbewerbsnachteil für jene sieht, die nach einem schwachen Herbst im Frühjahr noch das Ruder herumreißen müssen. "Da hat man dann nur elf Spiele Zeit. Würde das uns betreffen, wäre das ein klarer Nachteil, weil wir witterungsbedingt erst viel später in die Vorbereitung einsteigen können."

Ärger blüht auch an anderer Front: Der Straf- und Beglaubigungsausschuss des SFV hat am Mittwoch eine Neuaustragung des Duells zwischen Altenmarkt 1b und Muhr angeordnet. Das Match der 2. Klasse Süd war am 2. November nach einer schweren Verletzung eines Muhr-Spielers auf Bestreben der Lungauer abgebrochen worden. "Eine Neuaustragung wäre eine massive Wettbewerbsverzerrung. Muhr wollte nicht mehr spielen und hat eine 0:3-Strafverifizierung im Spielbericht akzeptiert. Sie waren ja auch 0:1 hinten und hätten 80 Minuten lang zu zehnt spielen müssen", erklärt Mauch, dessen Verein Protest eingelegt hat. "Uns hat der Entschluss auch gewundert", sagt Muhr-Trainer Peter Macheiner.

Quelle: SN