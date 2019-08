Die Pongauer starteten mit einem Kantersieg über Hallwang perfekt in die Saison.

In der Vorsaison hatte Meister SAK nur in der zweiten und dritten Runde nicht die Tabellenführung der Salzburger Liga inne. Da stand mit Altenmarkt jener Club ganz oben, der auch heuer wieder einen Blitzstart hingelegt hat und nach dem 5:1-Erfolg bei Aufsteiger Hallwang - gemeinsam mit Adnet - erster Spitzenreiter ist.

"Die Leistung im ersten richtigen Test dieser Saison war sehr in Ordnung. Noch ist aber nicht alles Gold, was glänzt", betont Sektionsleiter Peter Mauch, dessen Neuverpflichtungen gleich zum Auftakt ihr Können zeigten. Branko Bozic und Hans-Peter Schnitzer trugen sich neben Christoph Quehenberger, der doppelt traf, und Markus Buchacher in die Torschützenliste ein. Und auch Maurice Niklos und Tormann Dominik Lindenthaler rechtfertigten das Vertrauen von Neo-Trainer Thomas Eder über 90 Minuten. "Sie haben sich super in die Mannschaft eingefügt."

Der Abgang von Torjäger Sebastian Hertelt scheint die Pongauer nicht aus der Bahn geworfen zu haben. "Er war einer der besten Spieler, die ich in der Liga je gesehen habe. Nun müssen aber andere Verantwortung übernehmen, sind wir beständiger und nicht mehr so leicht auszurechnen", meint Mauch, dessen Elf nun Adnet zum Duell der Tabellenersten empfängt. "So wie wir in Hallwang nach der Pause gespielt haben, stellen wir uns das vor. Wir wissen aber auch, dass wir das zu Hause noch besser können."

Quelle: SN