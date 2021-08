Salzburger Liga: Altenmarkt stoppte nach "Legenden" auch Eugendorf

Pongauer überzeugten nicht nur im Auftaktspiel beim großen Titelfavoriten.

Titelfavorit Eugendorf hat sich am Samstag mit einem torlosen Remis gegen Altenmarkt begnügen müssen. "Das erwartet schwere Spiel. Wir haben ja nicht umsonst vorher keine großen Töne gespuckt und wissen, dass wir jedes Wochenende voll gefordert sind", sagte Eugendorfs Sportchef Marco Wuppinger, dessen Team auch in die Vorsaison mit einem Remis gestartet war. Zum Auftakt der neuen Spielzeit fehlte noch die Selbstverständlichkeit in der Nähe des gegnerischen Strafraums. "Wir müssen uns erst finden", sagte Wuppinger.

Die Flachgauer, die Marco Thaller und Maximilian Gsenger mit Muskelverletzungen verloren, waren das spielbestimmende, gefährlichere Team, brachten die Defensive der Pongauer aber zu selten in Bedrängnis. Die beste Chance vergab Thomas Niedermüller, dessen Abschluss auf der Linie geklärt wurde. Auf der anderen Seite scheiterte Markus Buchacher mit einem Kopfball an die Latte nur knapp.

"Wir hätten auch gewinnen können", sagte daher Altenmarkts Sektionsleiter Peter Mauch. Mit dem Remis sind die Pongauer zufrieden. "In Eugendorf etwas mitzunehmen ist positiv. Damit haben wir nicht gerechnet", sagte Mauch, obwohl er zuletzt selbst die Qualitäten seines Teams zu spüren bekam. Im Zuge der 60-Jahr-Feier des Clubs unterlag er mit weiteren Altenmarkter "Legenden" der aktuellen Kampfmannschaft mit 2:12. "Gegen die Alten haben unsere Kicker wohl Selbstvertrauen getankt."