Thomas Eder entging nach seinem Ausschluss beim spektakulären 4:4-Remis in Bramberg einer Spielsperre und darf gegen Hallein am Freitag auf der Trainerbank sitzen. Adnet peilt im Derby gegen Puch zudem den ersten Saisonsieg in der Salzburger Liga an.

