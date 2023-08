Salzburger Liga: Auch Grödig hat keine Zeit zu verlieren

Verschnaufen? Den Auftakt aufarbeiten? Fehlanzeige. Keine 46 Stunden nach der 0:2-Heimniederlage gegen Golling bekommt Grödig die nächste Chance, um in der Salzburger Liga anzukommen. Das als Titelkandidat gehandelte Team von Arsim Deliu empfängt am Freitag (18.30 Uhr) Aufsteiger Henndorf, der dem Ex-Bundesligisten nach dem 3:1-Erfolg über Eugendorf schon einen Schritt voraus ist. "Es ist doch schön, dass wir schon wieder spielen dürfen", sagte Deliu nach der intensiven Regenschlacht gegen Golling am Mittwoch. Diese Einstellung verwundert nicht. Denn nicht spielen zu dürfen hat Deliu als Eugendorf-Trainer während der Coronapandemie zwei Mal die Chance auf den Titel geraubt...

Tabellenführer fordert den Titelfavoriten

Vor der Englischen Runde am Dienstag finden bis auf das Derby Puch gegen Golling, das am Samstag (im SN-Livestream) ansteht, alle Partien freitags statt. Seekirchen (gegen Paul Zeyringers SAK) und Thalgau (gegen Tomislav Jonjic' Straßwalchen, im SN-Livestream) peilen zu Hause gegen Ex-Trainer den ersten Saisonsieg an. Um den ersten vollen Erfolg geht es auch in den Spielen zwischen Eugendorf und Siezenheim bzw. Bürmoos und Anif (im SN-Livestream). Besonders brisant: Hallein gastiert beim Nachbarn Adnet. Und auf Tabellenführer Bramberg wartet bei Titelfavorit Kuchl das erste Spitzenspiel der Saison. Die Salzburg-Ligisten haben eben keine Zeit zu verlieren.