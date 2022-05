Salzburger Liga: "Aufstiegsrennen ist jetzt wieder Vierkampf"

Nach dem Unentschieden zwischen Adnet und Hallein verpasste Golling in Eugendorf die Vorentscheidung. Die Chance der Flachgauer lebt.

Mit einem Sieg in Eugendorf hätte Spitzenreiter Golling am Samstag die Türe zur Regionalliga weit aufstoßen können. Doch nach der 1:3-Niederlage gehen die Tennengauer nicht mit sieben, sondern mit vier Punkten Vorsprung auf die drittplatzierten Adneter in die abschließenden drei Runden. Hinter Hallein, das zwei Punkte zurückliegt, und Adnet bleiben auch die siegreichen Eugendorfer mit sechs Zählern Rückstand in der Verlosung um eines der zwei Regionalligatickets.

"Jetzt ist das Aufstiegsrennen wieder ein Vierkampf", sagt Gollings Trainer Christoph Lessacher, dessen Team nach fünf Siegen in Serie einen Dämpfer hinnehmen musste. Gastgeber Eugendorf überraschte den Tabellenführer mit einer veränderten Spielanlage. Die Kontertaktik ging voll auf. Christoph Kloiber (12. Minute), Leonhard Feldinger (21.) und Laurin Pichler (39.) schossen die Hausherren nach schnellem Umschalten von Defensive auf Offensive zu einer 3:1-Halbzeitführung. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Noah Zinic reichte Golling nicht, um zu punkten, denn nach der Pause ließen die stark verteidigenden Eugendorfer wenig zu. "Beide Teams haben auf einem guten Niveau gespielt. Wir waren aber nicht griffig genug und zu naiv. Die cleverere Mannschaft hat gewonnen", sagt Lessacher.

Eugendorfs Trainer Daniel Reischl war zufrieden. "Wir haben es gut gemacht, nicht viele Chancen gebraucht und uns den Sieg verdient", sagt der 28-Jährige, der keinen Aufstiegsdruck verspürt. "Wir müssen nicht, wollen aber jedes Spiel gewinnen."

Bereits am Freitagabend hatten sich die Verfolger Adnet und Hallein vor 650 Zuschauern torlos getrennt, wobei die Adneter die besseren Chancen vorfanden. Nicht nur deshalb konnten die weiterhin zweitplatzierten Halleiner besser mit dem Remis leben. "Wir haben es weiterhin selbst in der Hand", sagt Trainer Eidke Wintersteller. Adnets Coach Thomas Heissl war von der Leistung seines Teams angetan. "Wir haben diszipliniert gespielt und gegen die Torfabrik Hallein die Null gehalten", sagt der 47-Jährige, der sich in der Außenseiterrolle weiter wohlfühlt. "Wir sind nicht Aufstiegsaspirant Nummer eins, zwei oder drei, sondern einfach froh, dass es im Mai noch um etwas geht."