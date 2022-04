Salzburger Liga: Aussprache in Bürmoos soll Trendwende einleiten

Die Stimmung in Bürmoos war schon besser. Nach drei Niederlagen in Serie sind die Flachgauer, die sich im Herbst zum Aufstiegsanwärter gemausert hatten, ins Tabellenmittelfeld der Salzburger Liga abgerutscht. Vor dem Heimspiel gegen Neumarkt am Donnerstag (19.30 Uhr) hat Trainer Josef Bauer zu einer Mannschaftssitzung geladen. "Um das Team aufzurichten. Ich hoffe, die richtigen Worte gefunden zu haben", sagt der erfahrene Coach.

In der Hinrunde war das Duell für beide Clubs der Wendepunkt. Bürmoos feierte den ersten Saisonsieg und blieb bis zum Winter ungeschlagen, Neumarkts Erfolgslauf endete und eine Durststrecke begann. Die Parallelen im Frühjahr: Bürmoos ist erneut sieglos, Neumarkt hat wieder drei Mal in Folge gepunktet. Was ist diesmal anders? "Ohne Raimund Friedl waren wir im Herbst kopflos, jetzt ist er voll da", sagt Trainer Fritz Oberascher, der aber einige Stammspieler vorgeben muss. Dafür hilft Obmann Michael Thalhammer zum sechsten Mal in dieser Saison als Ersatztormann und Erfolgsgarant aus. "Mit ihm haben wir immer gepunktet", sagt Oberascher.

Eine makellose Frühjahrsbilanz hat Adnet. In Bergheim will der Tabellenzweite am Donnerstag (19.30) keinen Schwung einbüßen. Aber: "So gut sind wir nicht, dass wir einen Gegner auf die leichte Schulter nehmen könnten", sagt Sektionsleiter Roman Walkner. Mit Andreas Essl und Patrick Ramsauer beenden zwei Adneter im Sommer ihre Karriere. "Der Großteil des Teams bleibt uns aber erhalten."