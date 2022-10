Bärenstarkes Siezenheim: Breitenthaler-Gala bei Bauer-Einstand

Die Urbanek-Elf lässt dem erstmals von Josef Bauer betreuten ASV Salzburg keine Chance und gewinnt zu Hause 3:0. Maximilian Breitenthaler glänzte bei allen drei Treffern.

Wie Thomas Hofer, der am Freitag in der Regionalliga Salzburg mit Kuchl in St. Johann unterlegen war, hat auch Josef Bauer bei seinem Einstand als Trainer seines neuen Vereins keine Punkte geholt. Mit dem ASV Salzburg, der an der vorletzten Stelle der Salzburger Liga liegt, verlor der erfahrene Coach am Samstag in Siezenheim klar mit 0:3. Das Unheil nahm dabei früh seinen Lauf.

Überragender Breitenthaler: Zwei Treffer, ein Assist

Keine zwei Minuten waren gespielt, als der ...