Der Aufsteiger ist nach dem Remis beim zu Hause zuvor makellosen Titelaspiranten bereits acht Runden ungeschlagen.

Viele Beobachter sagten Bergheim eine schwierige Saison in der Salzburger Liga voraus. Der Aufsteiger belehrt alle seit Wochen eines Besseren. Nach der Auftaktpleite gegen Zell am See war die Mannschaft von Erfolgstrainer Robert Gierzinger, der die Flachgauer in der Vorsaison zum Meistertitel in der 1. Landesliga geführt hatte, nicht mehr zu bezwingen. Am Samstag knöpfte man mit Neumarkt dem achten Club in Folge Punkte ab. "Das ist schon eine schöne Serie. Damit können wir als Aufsteiger sehr glücklich sein", sagte Gierzinger nach dem 2:2 in Neumarkt.



Dort hatte im Herbstdurchgang zuvor noch kein Team bestanden. Die Bergheimer steuerten in der Anfangsphase des Duells der beiden bislang besten Defensivreihen der Liga gar auf einen Auswärtssieg zu. Keine Minute war gespielt, als David Sandic einen Abspielfehler der Hausherren zur frühen Führung nutzte. Der neuerlich starke Abwehrspieler Christopher Laux, der Neumarkt-Torjäger Christoph Hübl das Leben sehr schwer machte, erhöhte nach einer Viertelstunde mit einem feinen Volleyschuss auf 2:0.



Weil man danach aber postwendend auf dem falschen Fuß erwischt wurde und Raimund Friedl verkürzte, kippte das Spiel. Noch vor dem Seitenwechsel traf Drazen Veselinovic zum 2:2. "Sehr bitter, weil das erste Gegentor nach einer Unachtsamkeit gefallen ist und das zweite für mich Abseits war", sagt Gierzinger, der in der zweiten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel sah. "Neumarkt hatte etwas mehr Ballbesitz, aber auch wir waren gefährlich. Alles ist auf eine Punkteteilung hinausgelaufen."



Quelle: SN