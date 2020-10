Die Flachgauer schlugen nach Hallwang auch Neumarkt. Nun ist man spielfrei. Die Dauer der Pause ist offen.

In den nächsten Wochen wird es für Bergheim nicht einfach zu punkten. Das Spiel gegen Adnet ist bereits abgesagt, das Duell mit Puch ist wegen des Sportverbots im Tennengau ebenfalls alles anders als gewiss und dann würde vor der Winterpause noch Spitzenreiter Eugendorf warten. Umso wichtiger war der Derbysieg gegen Neumarkt am Samstag. Mit dem zweiten Erfolg in Serie verbesserte sich Bergheim auf Rang acht. "Das bringt Ruhe im Verein", sagte Trainer Robert Gierzinger nach dem 4:2-Heimsieg.

Dabei machte es seine Mannschaft nach einer komfortablen Führung noch spannend. Die in der ersten Stunde tonangebenden Hausherren führten dank Doppeltorschütze Dominik Prötsch und Stefan Ziss, der nach einem parierten Prötsch-Schuss abstaubte, bereits mit 3:0. Doch die Neumarkter Offensivspieler Andreas Pär und Daniel Buhacek verkürzten noch vor der Schlussviertelstunde. Und Buhacek ließ gegen seinen Ex-Verein dann sogar die große Chance auf den Ausgleich aus. Mit Philipp Teufls Treffer zum 4:2 war das Spiel wenig später dann entschieden.

"Unsere bisher beste Saisonleistung. Wir hätten auch sieben oder acht Tore schießen können", erklärte Gierzinger. "Wir haben verdient verloren. Bergheim hat stark gekämpft und wollte unbedingt gewinnen", sagte auch Neumarkts Trainer Tomislav Jonjic. Ihn ärgerte vor allem das Abwehrverhalten seines Teams bei den Gegentreffern. "Da müssen wir besser verteidigen."