Salzburger Liga: Bergheim wächst über sich hinaus

Nachzügler stoppt Adnets Erfolgslauf. Bürmoos gelingt Trendwende.

Fabian Schweiger zählt zu den kleinsten Spielern im Bergheimer Kader. Im Frühjahr spielt der Angreifer des Nachzüglers der Salzburger Liga aber groß auf. Per Kopf führte der 20-Jährige, der bisher in jeder Partie in der Rückrunde getroffen hat, sein Team am Donnerstagabend zum überraschenden 1:0-Heimsieg gegen die im neuen Jahr zuvor makellosen Adneter. "Aus vollem Lauf von der Strafraumgrenze. Unser schönstes Tor in dieser Saison - und ein super Spiel", jubelte Bergheims Trainer Robert Gierzinger. Seine Elf hatte den Tabellenzweiten nie ins Spiel kommen lassen. Lukas Würtinger vergab kurz vor der Pause die einzige Großchance der Gäste. Auf der anderen Seite scheiterte Maximilian Nussbaumer bei einem Freistoß an die Latte nur knapp am 2:0. "Wir müssen das Spiel abhaken", sagte Adnets Sektionsleiter Roman Walkner.

Nach drei Niederlagen in Folge hat Bürmoos gegen Neumarkt 3:1 gewonnen. Michael Switil per Freistoß und Lazar Ugrinovic per Lupfer hatten die Hausherren in Führung gebracht. Nach einem abgefälschten Weitschuss von Amir Aliu roch Neumarkt Lunte, doch Josef Höller entschied das Spiel kurz vor Schluss. "Wir hatten ein Chancenplus. Die Spieler haben stark gekämpft", sagt Bürmoos-Coach Josef Bauer.