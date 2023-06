Salzburger Liga bleibt spannend: "Wird ein superlässiges Finale"

Sowohl der Titel- als auch der Abstiegskampf entscheiden sich erst am letzten Spieltag. Während unten Neumarkt noch lebt, ist Schwarzach abgestiegen.

Neumarkt-Spielmacher Hasan Acar (rechts) traf am Samstag in Puch zum Sieg.

Zwischenzeitlich sah es am Samstagnachmittag so aus, als würde Thalgau bereits feiern können. Doch der Tabellenführer, der am Freitagabend die große Hürde Straßwalchen genommen hatte, geht nur mit drei (statt vier) Punkten Vorsprung auf Bürmoos in den abschließenden Spieltag. Denn die Bürmooser retteten gegen Siezenheim in der Schlussphase ihre Heimserie und glichen in Unterzahl noch zum 1:1 aus. Nun reicht Thalgau am nächsten Wochenende ein Punkt gegen Puch zum Meistertitel.

Thalgau reicht ein Punkt - Schwarzach steigt ab

Unten ist Schwarzach aus dem Rennen um den Klassenerhalt ausgeschieden. Die Pongauer, die über weite Strecke eine sehr starke Saison absolviert hatten, zuletzt aber schwächelten, unterlagen Bergheim im letzten Heimmatch ihrer Topspieler Johannes Wagenbichler und Thomas Klammer 2:5. Wieder zuversichtlicher ist indes Schwarzachs nächster Gegner Neumarkt, der in Puch (3:2) den zweiten Sieg in Serie feierte. Die Neumarkter haben nun je zwei Zähler Rückstand auf Adnet (empfängt nächste Woche den vom Ex-Neumarkter Fritz Oberascher betreuten ASV Salzburg) und Siezenheim (empfängt Hallwang, das nur bei einem Sieg am Sonntag gegen Bramberg noch Chancen hat). Adnet reicht dabei ein Punkt, Siezenheim nicht.

Ex-Trainer kann Neumarkt helfen

Neumarkt-Sportchef Hans Hajek, der sein Team nach außen längst abgeschrieben hatte, zeigt sich nach dem guten Auftritt in Puch kämpferisch. "Jetzt bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir oben bleiben", sagt Hajek. Sein Team ließ bei den bereits geretteten Puchern 68 Minuten lang nichts anbrennen. Elvis Ozegovic (nach einem Tormannpatzer), Drazen Veselinovic (per Kopf nach Traumflanke von Bernhard Pecho) und Hasan Acar (per Weitschuss) stellten auf 3:0. Hinten musste Tormann Valentino Jovic nicht einen einzigen Ball halten. Doch nach Fabian Schweigers Treffer zum 1:3 kamen die Gasgeber auf und Jovic musste nach Tobias Suppiks Tor gar den Sieg retten. Hajek sagt: "Wir haben den Gegner stark gemacht, aber verdient gewonnen. Das wird jetzt ein superlässiges Finale. Ich freue mich darauf."