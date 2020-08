Die Pinzgauer gewannen auch das dritte Spiel. Doch am Leistungszenit sei man noch nicht angelangt, heißt es vom Spitzenreiter. Eine Drohung.

Bramberg, Neumarkt, Hallwang. Mit diesem Spitzentrio war vor dem Saisonauftakt in der Salzburger Liga nicht zu rechnen. Als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben haben die Oberpinzgauer, die nach dem 4:2-Erfolg in Siezenheim am Samstag wieder an der Tabellenspitze stehen. "Da ist unsere Qualität aber nur vereinzelt aufgeblitzt", sagt Obmann Martin Innerhofer. Den dritten Saisonsieg fixierten Goalgetter Fabian Bachler, der per Volley, per Weitschuss von der Mittellinie und aus spitzem Winkel traf, sowie Taner Yildirim aus kurzer Distanz. "Sehr schöne ...