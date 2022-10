Salzburger Liga: Bürmoos bleibt Thalgau auf den Fersen

Während die Buhacek-Elf das Verfolgerduell gegen Eugendorf gewann, setzte sich der Tabellenführer auch gegen das formstarke Bramberg durch.

Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter. Die aktuell besten Mannschaften der Salzburger Liga sind sich am Samstag auf Augenhöhe begegnet. Spitzenreiter Thalgau, das Bramberg 1:0 bezwang, und der neue Tabellenzweite Bürmoos, der Eugendorf mit 3:1 schlug, behielten dabei die Oberhand.

Im Verfolgerduell in Bürmoos entschieden Kleinigkeiten. Nachdem die Hausherren die ersten Chancen vorgefunden hatten, war Eugendorf spielbestimmend. Laurin Pichler brachte die Gäste nach einer halben Stunde auch in Führung. Weil danach aber bei einer strittigen Situation im Strafraum der Bürmooser kein Elfmeterpfiff erfolgte, wenig später auf der anderen Seite aber schon, glich Mario Switil kurz vor der Pause per Strafstoß aus. Bürmoos nahm diesen Schwung in die zweiten 45 Minuten mit und stellte verdient auf 2:1. Lazar Ugrinovic ließ Eugendorfs starkem Schlussmann Patrick Kastner mit einem Weitschuss keine Chance. Danach fanden beide Mannschaften Möglichkeiten vor. Die Entscheidung gelang dem Gastgeber: Nach einem Konter gab es den zweiten Elfmeter, den Manuel Jung verwertete. "Das war eine Partie auf Augenhöhe, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Der Spielverlauf war für uns aber unglücklich", sagt Eugendorfs Trainer Daniel Reischl nach der ersten Auswärtsniederlage. Bürmoos-Coach Daniel Buhacek, der den fünften Sieg in Serie feierte, erklärt: "Ein sehr gutes Salzburger-Liga-Spiel auf Messers Schneide. Bei uns passt es aktuell wirklich gut. Wir müssen den Herbst aber auch sauber fertig spielen."

Tabellenführer Thalgau nahm indes auch die Hürde Bramberg. Gegen die Oberpinzgauer, die zuletzt vier Mal in Serie erfolgreich waren, reichte ein druckvoller Beginn mit einem frühen Tor von Franz Mrkonjic. Kurz nachdem der Zehner einen Elfmeter an die Stange gesetzt hatte, traf er per Kopf. Danach konzentrierte sich das defensiv stabile Thalgau auf das Verwalten des Vorsprungs. Bramberg kam dem Ausgleich nach der Pause allerdings sehr nahe. "Am Ende haben wir das 1:0 dreckig über die Zeit gebracht", sagt Thalgaus Trainer Christoph Gruber. Bramberg trauerte einem Punkt nach. Trainer Johannes Schützinger sagt: "Angesichts unserer Hochkaräter in der zweiten Halbzeit war mehr drin."