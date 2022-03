Salzburger Liga: Bürmoos dominiert Hallein bei O'Connors Rückkehr

Lange gesperrter Tormann hielt beim 2:2-Remis gegen den Tabellenführer stark. Trainer Josef Bauer sagt seinem Team eine rosige Zukunft voraus.

Keine drei Minuten waren in seinem ersten Meisterschaftsspiel nach vier Jahren und vier Monaten Pause am Samstag vergangen, da musste Bürmoos-Tormann Matthew O'Connor zum ersten Mal hinter sich greifen. Aber: Am Ende knöpften die Flachgauer Hallein, dem souveränen Spitzenreiter der Salzburger Liga, einen Punkt ab - und der langjährige Regionalliga-Schlussmann hielt beim 2:2 stark. "Fehlerlos", sagte Trainer Josef Bauer, der beim Rückrundenauftakt auf die Routine von O'Connor setzte. Einen Stammplatz verspricht er nicht. "Den hat bei mir keiner. Die Mannschaft ...