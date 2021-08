Salzburger Liga: Bürmoos droht schwieriger Herbst

Aufstiegsanwärter der Vorsaison ist nach der 1:5-Niederlage in Hallein erstes Tabellenschlusslicht. Die Verantwortlichen sind nicht überrascht.

Zu hoch, aber verdient hat Hallein Bürmoos am Samstag geschlagen. Darüber waren sich nach dem 5:1-Heimsieg der Tennengauer, die damit wie im Vorjahr nach dem ersten Wochenende an der Tabellenspitze stehen, alle einig. Dennoch ist das Ergebnis mehr als ein Fingerzeig: Hochkarätige Verstärkungen machen den jahrelangen Nachzügler aus Hallein zu einem ernst zu nehmenden Kandidaten für die Spitzenplätze. Und: Auf die erfolgsverwöhnten Bürmooser wartet heuer viel Arbeit.

"Das wird ein schwerer Herbst. Unser Kader ist sehr dünn. Vorn haben wir so wohl nichts verloren", sagt Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager, der die mit Trainer Bernhard Kletzl nach Anif abgewanderten Angreifer Daniel Leitz und Enis Kuka nicht gleichwertig ersetzen konnte. Wie Hallein mussten auch die Flachgauer zudem einige Ausfälle verkraften. "Die vielen jungen Spieler haben es gegen Hallein brav gemacht. Wir müssen aus der Not das Beste machen." Wie der Bürmooser Vereinsboss sieht das auch Trainer Josef Bauer: "Wir werden weiterarbeiten, um so schnell wie möglich mehr Stabilität in unsere junge Mannschaft zu bringen."

In Hallein brachte die Bürmooser erst der Gegentreffer zum 1:3 - ein Weitschuss von Sasa Popovic - außer Tritt. Danach spielten die Hausherren groß auf und fixierten durch Christoph Siller (per Freistoß) und den Dreifachtorschützen Christopher Mayr noch den Kantersieg. Die Gäste hatten zuvor Chancen auf das 2:1 bzw. 2:2 vergeben. "Dann ist das Spiel aber in eine andere Richtung gekippt", weiß Bauer.

"Vor allem unser Tor zum 2:1 war wichtig. Danach haben wir hervorragende Angriffe gespielt", betont Halleins Trainer Eidke Wintersteller, der mit dem 38-jährigen Ex-Profi Somen Tchoyi nur einen "frischen" Spieler zum Eintauschen hatte. "Offensiv läuft es derzeit aber relativ gut - mit viel Spielwitz. Das ist auch unser Saisonziel: Wir wollen attraktiver spielen - und möglichst lang an den Top 2 dranbleiben", erklärt Wintersteller.

Ehe die Halleiner in der zweiten Runde Hallwang ärgern wollen, fordert man am Dienstag im Landescup Grödig. Bürmoos spielt zeitgleich ebenfalls gegen einen Regionalligisten. Nach dem Duell gegen Kuchl wartet in der Liga Thalgau. "Es gibt keine leichte Aufgabe", sagt Bauer.