Die beiden Flachgauer Vereine nehmen in der Salzburger Liga den Aufstieg ins Visier. Einem Quartett droht der Abstiegskampf.

Am Freitag startet auch die Salzburger Liga in die neue Saison. Nicht alles ist wie vor der Coronapause: Zell am See, immerhin Dritter in der abgebrochenen Vorsaison, hat sich zurückgezogen und wurde durch Aufsteiger Siezenheim ersetzt. Neu ist auch der ...