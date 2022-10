Salzburger Liga: Bürmoos stürmt an die Tabellenspitze

Die Flachgauer lassen Altenmarkt keine Chance und überholen Thalgau, das beim 0:2 in Puch die dritte Niederlage in Serie kassiert. Im Nachtragsspiel gegen Siezenheim, das nach dem späten 1:1 in Hallwang auch noch Chancen hat, können sich die Thalgauer aber die Winterkrone holen.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Bürmoos-Angreifer Lazar Ugrinovic (rechts) traf gegen Altenmarkt doppelt.