Die Flachgauer setzten sich mit 2:0 durch. Den dritten Tabellenplatz hat man noch nicht gänzlich abgeschrieben.

Bürmoos und Zell am See hatten sich mit starken Leistungen in die Winterpause der Salzburger Liga verabschiedet, dann aber den Trainer gewechselt. Im direkten Duell am Sonntag war nur Bürmoos-Coach Bernhard Kletzl ein Einstand nach Maß vergönnt. Zells Rückkehrer Burkhard Schaupper musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Nach Philip Kirchtags frühem Führungstreffer übernahmen die Pinzgauer zwar das Kommando. Nach der Pause bekam Bürmoos das Match aber wieder in den Griff. Mario Bergmüller fixierte per Elfmeter den Endstand. "Ein Spiel auf hohem Niveau. Wir haben verdient gewonnen", freut sich Kletzl.

Im Hintergrund basteln die Flachgauer schon am Kader für die neue Saison. Stützen wie Stefan Permanschlager, Mihael Rajic, Raphael Clement, Michael Switil und Philip Kirchtag haben ihren Vertrag kürzlich verlängert. "Wir wollen die Mannschaft weitestgehend zusammenhalten. Es ist gut, das schon jetzt zu fixieren", weiß Obmann Robert Eckschlager, der nicht nur den Klassenerhalt als Ziel ausgeben wird. "Das wäre fad. Wir wollen in die Top 3."

Der dritte Platz ist aber schon heuer in Griffweite. Nur sechs Punkte fehlen auf Kuchl. "Das ist im Hinterkopf, da bräuchten wir aber schon einen gewaltigen Lauf", betont Eckschlager. Ähnlich sieht das Kletzl: "Der Kader ist dünn. Es wäre vermessen, da eine Attacke auszurufen. Wir möchten das Rennen aber so lange wie möglich offen halten."

Quelle: SN