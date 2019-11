Der Flachgauer Salzburg-Ligist verpflichtet den Deutschen Daniel Leitz. Auch andere Personalentscheidungen nähren die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Frühjahr.

Lange hat Bürmoos um ihn gebuhlt, am Freitag erfolgte die Einigung: Daniel Leitz stürmt ab der Frühjahrssaison für die Flachgauer, die nach einem durchwachsenen Herbstdurchgang den neunten Rang in der Salzburger Liga belegen. "Er hatte einige Angebote, hat sich aber für uns entschieden. Das ist auch ein gutes Zeichen für unsere anderen Spieler", freut Obmann Robert Eckschlager die Verpflichtung des 27-jährigen Deutschen, der in den vergangenen Jahren dem ESV Freilassing die Treue hielt. "Daniel hat eine sehr gute Mentalität und ist ein Führungsspieler. Mit ihm werden wir einen Schritt nach vorn machen."

Positiv stimmen den Bürmoos-Macher auch weitere Personalentscheidungen: Offensivspieler Bernhard Arbinger hat seinen Vertrag verlängert und soll - wie Leitz - über den Sommer hinaus das Trikot der Bürmooser tragen. Eine Comeback feiert zudem Robert Lehmann, der nach einer beruflichen Auszeit wieder das Trainerteam von Chefcoach Bernhard Kletzl verstärken wird. "Das freut alle in der Mannschaft", betont Eckschlager. Das Team soll langfristig zusammengehalten werden: "Bis Ende Februar sollen alle Spieler für das nächste Jahr verlängern und vielleicht gelingt uns sogar noch eine Auffrischung des Kaders."

Quelle: SN