Salzburger Liga: Bürmooser Torjäger löst bei Gala Versprechen ein

Bürmoos hätte den ersten Saisonsieg gern früher gefeiert. Doch die 5:0-Machtdemonstration gegen den zuvor makellosen Spitzenreiter Thalgau kam pünktlich zum Weinfest auf der eigenen Anlage dennoch sehr gelegen. Die 350 Zuschauer sahen die Bürmooser, die mit drei Remis in die Saison gestartet waren, am Samstag in Bestform. "Ein richtig guter Auftritt. Wir haben gemacht, was wir uns vorgenommen haben, den Gegner unter Druck gesetzt und spielerisch überzeugt", sagte Trainer Daniel Buhacek nach dem ersten Bürmooser Erfolg über Thalgau seit 2006.

