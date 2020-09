Unter Max Friedmann ließ Hallein Altenmarkt am Freitagabend in der Salzburger Liga keine Chance und setzte sich mit 4:1 durch. Adnet jubelte im Lokalduell gegen Puch über den ersten Saisonsieg, verlor aber Goalie Mirel Kahrimanovic mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung.

Hallein hat sich am Freitagabend klar mit 4:1 in Altenmarkt durchgesetzt. Christopher Mayr (20. Minute), Zeljko Crnogorcevic (23.) und Christoph Kendler (41.) entschieden das Duell bereits vor der Pause. "Das Endergebnis passt auch in der Höhe. Wir hatten viele Chancen", erklärt Co-Trainer Max Friedmann. Da Chefcoach Eidke Wintersteller unter der Woche krank gefehlt hatte, übernahm Friedmann auch am Spieltag das Kommando. "Wir arbeiten schon so lange zusammen, da ist das kein Problem."

Adnet schlug Puch dank "Weltklassetreffer"

...