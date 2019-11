Zu Hause sind die beiden Tennengauer Vereine eine Macht. Trotzdem bereiten die Heimstätten Kopfzerbrechen.

Dank Derbysiegen haben Adnet und Golling am Samstag den Rückstand auf Spitzenreiter

Eugendorf verkürzt. Während sich der Tabellenzweite Adnet in Puch mit 2:0 durchsetzte, feierten die Gollinger beim 3:2-Erfolg über Union Hallein den vierten Heimsieg in Serie. Zu Hause sind die beiden Topclubs in dieser Saison noch ungeschlagen. Trotzdem bereiten die jeweiligen Heimstätten Sorgen.

"Wir haben den Boden auf unserem Hauptfeld zuletzt ruiniert. Zudem ist tatsächlich ein Wurm drin", erklärt Adnets Trainer Thomas Schnöll, dessen Team unabhängig vom Ausgang des abschließenden Heimspiels gegen Altenmarkt zumindest als Zweiter überwintern wird. Der "Arbeitssieg" bei Schlusslicht Puch machte allerdings deutlich, dass neben Adnets Rasen auch die Schnöll-Elf selbst reif für die Winterpause ist. "Die Akkus sind leer. Gegen Altenmarkt werden wir aber noch einmal alles geben."

Die Heimstärke hat am Samstag erneut Golling unter Beweis gestellt. Die Hausherren dominierten gegen Hallein, gaben aber ein 2:0 aus der Hand. In der Schlussphase rettete Florian Dygruber den sechsten Heimerfolg: Der Abwehrspieler traf zuerst im dritten Spiel in Serie per Kopf und bewahrte in der Nachspielzeit dann im eigenen Strafraum vor dem Ausgleich. "Ein verdienter Sieg. Wir haben uns das Leben aber wieder selbst schwer gemacht", sagt Trainer Philip Buck, der nicht nur die Chancenauswertung bekrittelt: "Unser Platz ist so uneben, dass man fast nicht laufen kann."

Quelle: SN