Ein Auftakt zum Ausdrucken: ASV Salzburg macht bei Trainerdebüt großen Sprung

Schlusslicht ASV Salzburg stürmt mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen Bergheim an die Spitze einer Tabelle der Salzburger Liga.

Einstand nach Maß, Einstand zum Vergessen: Trainer Fritz Oberascher hat mit Neo-Club ASV Salzburg einen perfekten Start in das Frühjahr der Salzburger Liga hingelegt und Alexander Pilaj den Auftakt als Bergheim-Coach beim ungefährdeten 3:0-Heimerfolg vermasselt. "Wir hatten viel mehr Herz und die kompakte Spielweise hat richtig gut funktioniert. Wir haben nichts zugelassen und in der Höhe verdient gewonnen", erklärt Oberascher.

Zwei Andric-Standards ebnen den Weg zum Sieg

Die ASV-Angreifer Mirsad Dedovic und Dominik Tabernig trafen nach ruhenden Bällen von Denis Andric, der nach überstandener Kreuzbandverletzung ein starkes Comeback feierte. Joker Marko Gvozdenovic erhöhte nach einer Dedovic-Flanke. Die Itzlinger sind nach dem zweiten Saisonsieg - erstmals seit dem Aufstieg gelangen drei Tore in einem Liga-Spiel - nicht mehr das Schlusslicht. "In der Frühjahrstabelle sind wir sogar Erster. Die muss ich mir noch schnell ausdrucken", ist Oberascher zu Scherzen aufgelegt. Schlechter ist Pilajs Laune. "Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, nach dem ersten Standardtor hat der Gegner eine breitere Brust bekommen. In einem Duell auf Augenhöhe entscheiden Kleinigkeiten. Es hilft nichts, wir müssen weitermachen", sagt der neue Bergheim-Trainer.