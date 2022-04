Salzburger Liga: Eiskaltes Adnet setzt Erfolgslauf fort

Auch Neumarkt siegt dank Effektivität, Eugendorf feiert nicht nur Kantersieg.

6:0, 5:0, 3:0 - zum Auftakt der 17. Runde in der Salzburger Liga hatten die Gästeteams am Freitag nichts zu lachen. Vor allem Straßwalchen war nach der 0:3-Niederlage in Adnet bedient. "Wöchentlich grüßt das Murmeltier", haderte Trainer Florian Königseder erneut mit der Chancenverwertung seiner Truppe. "Wir haben Adnet vorgeführt, aber keinen Profit daraus geschlagen." Auf der anderen Seite schlugen die Tennengauer eiskalt zu. "Eine perfekte Mannschaftsleistung in einer offenen Partie", sagte Trainer Thomas Heissl nach dem vierten Sieg im vierten Frühjahrsspiel.

Während Eugendorf einen 6:0-Heimsieg gegen Puch und den 32. Geburtstag von Abwehrchef Manuel Ramspacher feiern konnte, bejubelte Neumarkt einen 5:0-Erfolg über Siezenheim. Dabei glückten vier Treffer in Unterzahl. "Unglaublich, wie effektiv wir waren", sagte Trainer Fritz Oberascher.