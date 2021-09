Mutiger Außenseiter verpasste Sieg beim Titelfavoriten nur knapp und scheint im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in der Liga angekommen zu sein.

Siezenheim hat Eugendorf am Samstag an den Rand einer Heimniederlage gebracht. Es wäre die erste Pleite des Titelfavoriten vor eigenem Publikum in der Salzburger Liga seit April 2019 gewesen. Anders als Altenmarkt damals brachten die Siezenheimer den 1:0-Vorsprung aber nicht über die Zeit. "Wir sind dennoch sehr stolz, wie wir auswärts aufgetreten sind", sagte Gästecoach Peter Urbanek nach dem 1:1.

Seine junge Mannschaft hatte sich trotz zuletzt schwacher Vorstellung gegen Neumarkt und des eindrucksvollen 12:0-Erfolgs der Eugendorfer in Puch nicht versteckt. "Wir sind unserem Stil treu geblieben und haben Eugendorf in der ersten Halbzeit mit extrem hohem Pressing Probleme bereitet. Es war gut zu sehen, dass es da auch für diesen Gegner eng wird", erklärt Urbanek.

Hochkarätige Torchancen blieben vor dem Seitenwechsel aus. In den zweiten 45 Minuten, als Siezenheim tiefer verteidigte, im Konter aber stets gefährlich blieb, vergab Lauritz Koeltringer die beste Möglichkeit der Eugendorfer. Sein Schuss ging an beide Stangen, aber nicht in das Tor. Mehr Glück hatten eine Viertelstunde später, in der 87. Minute, die Gäste: Nachdem der Ex-Eugendorfer Fabian Groiss gefoult worden war, scheiterte Joker Moritz Waldmann zwar per Elfmeter an Goalie Christoph Meissnitzer. Doch der Nachschuss des ebenfalls eingewechselten Aleksandar Gligoric saß. Die Antwort der favorisierten Hausherren folgte allerdings prompt: Keine zwei Minuten später köpfelte der als Stoßstürmer eingetauschte Innenverteidiger Felix Auinger nach Flanke von Marco Thaller zum Endstand ein. "Nach der Führung hätten wir das anders verteidigen müssen", hadert Urbanek, der sein Team aber auf einem guten Weg sieht. "Sieben Punkte auswärts sind stark. Jetzt müssen wir aber auch zu Hause endlich gute Leistungen in Zählbares ummünzen."

Voll des Lobes für die gegnerische Mannschaft war Eugendorf: "Gratulation an Siezenheim. Sie spielen taktisch gut, aggressiv und ansehnlichen Fußball", sagte Sportchef Marco Wuppinger, der von seinem Team weniger angetan war. "Ein gebrauchter Nachmittag. Alle Spieler waren über 90 Minuten technisch nicht gut. Daran müssen wir im Training wieder hart arbeiten."