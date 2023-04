Eugendorf glückt gegen Schwarzach Befreiungsschlag

Flachgauer verdienten sich ersten Frühjahrserfolg. Ist damit der Knopf im Abstiegskampf aufgegangen?

Während sich der ASV Salzburg und Puch, dessen Trainer unter Druck ist , nach der witterungsbedingten Absage ihres Duells gedulden müssen, hatte das Warten in Eugendorf am Freitagabend ein Ende. Die Flachgauer feierten im Heimspiel gegen Schwarzach den ersten Sieg im bisher so unglücklich verlaufenen Frühjahr und atmen im Abstiegskampf der Salzburger Liga auf. "Die drei Punkte sind ganz wichtig und hat sich die Mannschaft auch redlich verdient", sagt Sportchef Christof Kopleder, der sein Team bereits in der ersten Halbzeit klar im Vorteil sah. Doch erst nach dem Seitenwechsel trafen die Hausherren auch. Maximilian Gsenger brach den Bann, Lauritz Koeltringer legte doppelt nach. "Wir haben super gespielt. Jetzt ist hoffentlich vorn der Knopf aufgegangen."

Schwarzach erwischte keinen guten Tag

Gegner Schwarzach zollte den Eugendorfern Respekt. "Sie haben super Fußball gespielt, waren klar besser und haben verdient gewonnen", sagt Trainer Mario Krimbacher, der künftig auch der Sportchef der Pongauer sein wird und einen Umbruch im Sommer vollziehen muss . Sein aktuelles Team verteidigte am Freitag lange gut, agierte im Konter aber zu ungenau. "So ist dann nichts zu holen. Kämpferisch war es in der ersten Halbzeit zwar super, aber insgesamt haben wir keinen guten Tag erwischt."

Verfolgerduell in Bürmoos, Einstand in Adnet

Am Samstag kann Thalgau einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel setzen. Während der Spitzenreiter bei Schlusslicht Bergheim klarer Favorit ist, stehen sich mit Bürmoos und Straßwalchen die beiden aussichtsreichsten Verfolger im direkten Duell gegenüber. Im Abstiegskampf hofft Adnet gegen Bramberg auf einen erfolgreichen Einstand von Neo-Coach Gerhard Perlak. Siezenheim will indes Neumarkt nicht herankommen lassen.