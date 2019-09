Dank eines 6:1-Erfolgs über Schlusslicht Puch halten die Flachgauer Schritt mit den Topteams. Der nächste Monat soll zeigen, wo die Reise hinführt.

Zu Hause hat Eugendorf auch im dritten Spiel dieser Saison nichts anbrennen lassen. Beim 6:1-Sieg gegen Puch, das weiter punktelos Tabellenletzter der Salzburger Liga ist, zogen die Flachgauer schon in den ersten 20 Minuten durch Treffer von Wolfgang Suppan, Christof Kopleder und Marco Thaller davon. "Wir sind in der Anfangsphase ein hohes Tempo gegangen. Nach einer halben Stunde ist der Faden aber gerissen, hat man dann auch die Müdigkeit wegen des Cup-Spiels unter der Woche gemerkt", betont Trainer Arsim Deliu, der nach dem Kantersieg jedoch nicht jammern will. "Ich kann nur die Chancenverwertung bemängeln. Hoffentlich haben wir uns die Tore für die kommenden Spiele aufgespart."

Diese haben es nämlich in sich: Delius Ex-Club Altenmarkt, die Lokalrivalen Straßwalchen und Hallwang sowie der momentane Spitzenreiter Adnet heißen die Gegner im nächsten Monat. "Der September wird zeigen, wo wir hingehören", meint Eugendorfs Trainer, der mit der Punkteausbeute in den ersten fünf Runden nicht ganz zufrieden ist. "Die Niederlage in Thalgau tut mir noch immer weh. Wir sind aber auch so voll im Geschäft."

Dem Tabellenvierten fehlen fünf Zähler auf den makellosen Leader Adnet und zwei Punkte auf die als größter Titelkonkurrent gehandelten Neumarkter. Um dranzubleiben, muss Eugendorf auch auswärts in die Gänge kommen. Ein Sieg in Altenmarkt käme nicht nur deshalb gelegen. Für die Spieler geht es dort gegen Ex-Coach Thomas Eder. Deliu trifft zudem auf seinen Stammverein, dessen Farben er als Spieler und Trainer mehr als 25 Jahre lang trug. "Ich freue mich auf zu Hause und will endlich auch Punkte mitnehmen", sagt der 34-Jährige und hofft, in Altenmarkt erstmals auch als Gegner über einen Sieg zu jubeln.

Noch gar nicht angeschrieben hat Gegner Puch. Der Schwung aus dem Neumarkt-Match, in dem man nach guter Leistung nur knapp unterlegen war, verpuffte in Eugendorf rasch. "Wir hatten die Hoffnung, dass es bergauf geht. Dann haben wir uns aber nicht gut angestellt", sagt Obmann Peter Weidisch, der am Montag zu einer Besprechung lädt. "Wir müssen uns alle selbst an der Nase nehmen. Derzeit ist der Wurm drin. Woran es liegt, ist mir ein Rätsel."



Quelle: SN