Eugendorf schoss sich früh auf die Siegerstraße

Ein früher Gegentreffer hat Eugendorf schon zwei Mal in der noch jungen Saison der Salzburger Liga wertvolle Punkte gekostet. Vor einer Woche gelang den Flachgauern im Derby gegen Hallwang nur mehr der Ausgleich zum 1:1. Gegen Thalgau hatte es zuvor sogar eine 0:1-Niederlage gesetzt.

Umso erleichterter war Trainer Daniel Reischl, dass sein Team am Freitagabend in Straßwalchen schon in der zweiten Minute durch Laurin Pichler in Führung ging. Das Match verfolgte er allerdings via Livestream aus dem Kurzurlaub in Südtirol. Für ihn sprang Wolfgang Suppan auf der Bank ein. "Aus der Ferne ist es noch härter, weil du überhaupt nicht eingreifen kannst", gesteht Reischl, der auch auf eine telefonische Kontaktaufnahme während des Matches verzichtete. Kurz vor dem zweiten Tor von Pichler musste Marco Thaller verletzt vom Feld. Sein Ersatzmann Julian Pagitsch konterte Straßwalchens Anschlusstreffer noch vor dem Pausenpfiff und fixierte in der Schlussphase den 4:1-Endstand.

Das 1:1-Unentschieden zwischen Puch und Schwarzach wurde von mehreren Verletzungen auf beiden Seiten überschattet. Bereits kurz nach dem Anpfiff musste das Duell 25 Minuten lang unterbrochen werden, damit Philipp Gold nach einem Zusammenprall von der Rettung abtransportiert werden konnte. Nach dem Spiel gab es von Schwarzacher Seite aber Entwarnung.

Bergheim setzte sich zu Hause gegen Siezenheim mit 3:2 durch. Auch Hallwang (3:1 gegen den ASV und Neumarkt (2:1 gegen Adnet) feierten Heimsiege.