Eugendorfs Christof Kopleder traf auch gegen Siezenheim doppelt und hält damit bei elf Saisontoren. Dennoch ist nicht alles eitel Wonne.

Christof Kopleder drückt der Salzburger Liga derzeit seinen Stempel auf. Beim 6:1-Kantersieg gegen Aufsteiger Siezenheim traf Eugendorfs Torjäger erneut doppelt - der fünfte Doppelpack in den vergangenen sechs Spielen. Der 31-Jährige hat damit maßgeblichen Anteil am Erfolgslauf des Titelfavoriten, der nach sieben Siegen in Serie an der Tabellenspitze steht. "Christof trifft nicht nur, sondern spielt auch überragend und arbeitet viel", erklärt Eugendorfs Sportchef Marco Wuppinger. Der Vollblutstürmer glänzt in dieser Saison in neuer Rolle: Defensiv gilt es den zentralen Mittelfeldspieler ...