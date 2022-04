Salzburger Liga: Eugendorf verliert nach Trainerrücktritt Derby in Hallwang

Chefcoach Mario Haslauer und Co-Trainer Ivan Pecaranin, die erst im Winter das Kommando übernommen hatten, zogen kurz vor dem Duell in Hallwang die Reißleine. Ausgerechnet der bei den Eugendorfern in Ungnade gefallene Georg Seidl entschied dann das Lokalduell für die Hausherren.

Noch in der Vorwoche hatte Eugendorfs Sportlicher Leiter Marco Wuppinger einem Trainerwechsel eine Absage erteilt. Dafür gebe es keinerlei Begründung. Wenige Tage später ist der Salzburg-Ligist zum zweiten Mal in dieser durchwachsenen Saison auf Trainersuche. Denn Chefcoach Mario Haslauer, der Arsim Deliu vor dem Frühjahr abgelöst hatte, hat am Freitagabend - gemeinsam mit Co-Trainer Ivan Pecaranin - den Rücktritt erklärt. "Aus persönlichen Gründen", sagt Wuppinger.

Interimstrainer verlor zum Auftakt doppelt

Interimistisch haben Daniel Reischl, der am Samstag vor dem Spiel in Hallwang noch die 1b-Mannschaft gegen Koppl (0:3) betreute, und Kapitän Wolfgang Suppan als Trainerduo übernommen. "Sie haben das gegen Hallwang tadellos gemacht und werden die Mannschaft in den nächsten Tagen, womöglich Wochen betreuen", sagt Wuppinger, der bei der Trainersuche keinen Stress verspürt. "Daniel ist ein hochmotivierter Trainer. Fix ist: Wir halten in Eugendorf zusammen."

Ex-Eugendorfer Seidl führt Hallwang zum Derbysieg

Im Aufstiegsrennen mussten die Flachgauer am Samstagabend einen Rückschlag hinnehmen. Nach der 0:2-Niederlage in Hallwang fehlen dem Tabellenvierten je sechs Punkte auf die drei Spitzenteams Golling, Hallein und Adnet. Lange hatte es im Derby nach einem torlosen Remis ausgesehen. In der Schlussphase kamen die Gastgeber, die in der Anfangsphase bei einer strittigen Strafraumszene und einem Lattenschuss von Tobias Moser Glück hatten, aber auf - angetrieben von Georg Seidl, der im Winter von Eugendorf nach Hallwang gewechselt war. Der Routinier scheiterte zunächst - wie Bernhard Löw - mit einem Weitschuss am starken Gästetormann Patrick Kastner. Gegen Seidls Kopfball nach einem Eckball war aber nichts auszurichten (83. Minute). Constantin Resch fixierte in der Nachspielzeit per Konter den 2:0-Endstand.