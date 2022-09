Salzburger Liga: Eugendorfs Urgestein glänzt in neuer Rolle

Unter Wolfgang Suppans Kommando setzten sich die Flachgauer in Straßwalchen durch. Nun folgt Prestigeduell gegen Ex-Kollegen.

Wolfgang Suppans Wechsel vom Spielfeld auf die Trainerbank ist geglückt. Das 39-jährige Eugendorfer Urgestein, das noch im Frühjahr als Kicker geglänzt hatte, assistiert nach dem Karriereende beim Flachgauer Titelaspiranten Daniel Reischl als Co-Trainer und trug zuletzt auch in der Chefrolle zum Erfolg des Tabellenzweiten bei.

Während Reischl auf Trainerkurs weilte, übernahm Suppan vor dem Sieg in Bramberg das Kommando. Beim 4:1-Sieg in Straßwalchen am Freitag vertrat der langjährige Kapitän seinen Chefcoach, der in Südtirol auf Urlaub war, erneut ...