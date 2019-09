Nach drei Siegen in Serie hat sich Titelaspirant Neumarkt am Sonntag in Straßwalchen mit einem 2:2-Unentschieden begnügen müssen. Nutznießer ist mit Eugendorf ein anderer Lokalrivale, der in der Tabelle der Salzburger Liga vorbeizog und nun erster Adnet-Verfolger ist.

"Wir haben zwei Punkte verloren", ärgert sich Trainer Tomislav Jonjic, dessen Elf im Derby vor 400 Zuschauern nur langsam in die Gänge kam. Straßwalchens David Schörghofer bestrafte die Schläfrigkeit der Gäste mit dem 1:0 nach 25 Minuten, ließ danach aber die große Chance auf die Vorentscheidung aus. So erholte sich Neumarkt in der Pause und mit der Einwechslung von Andreas Pär, der für frischen Wind sorgte, kippte das Spiel. Die Routiniers Raimund Friedl und Christoph Hübl trafen zum Führungswechsel. Weil man danach aber fahrlässig mit seinen Chancen umging, konnte Straßwalchen-Kapitän Bernhard Lugstein per Strafstoß kurz vor Schluss noch ausgleichen. "In der ersten Halbzeit waren wir lethargisch und schlecht, danach richtig stark. Für einen Sieg war das aber trotzdem zu wenig", hadert Jonjic.

Mit der Punkteteilung zufrieden ist hingegen Straßwalchens Markus Chudoba. "Zuerst waren wir besser, dann hat Neumarkt das Kommando übernommen. Das Unentschieden passt", findet der Sportliche Leiter der Hausherren, die im Rahmen des Nachbarschaftsduells einen Frühschoppen veranstalteten. "Die Stimmung war dementsprechend gut."

Quelle: SN