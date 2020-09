Der nun 24-jährige David Nindl erzielte im Spitzenspiel gegen Hallwang drei Treffer und übernahm die Führung in der Torschützenliste. Im Verfolgerduell siegte Eugendorf.

Am Samstag ist es in der Salzburger Liga zum doppelten Gipfeltreffen gekommen: Bramberg entriss Hallwang mit einem 3:2-Sieg im direkten Duell die Tabellenführung und Eugendorf entschied das Duell der Verfolger gegen Neumarkt mit 1:0 für sich. Während in Eugendorf Joker Georg Seidl seine Einwechslung mit dem Siegtreffer rechtfertigte, sicherte Edeltechniker David Nindl Bramberg mit drei Treffern den Auswärtserfolg - und das nur einen Tag nach seinem 24. Geburtstag.

"David hat eine sehr hohe Qualität und arbeitet hart. Aber ...