Salzburger Liga: Geschwächtes Neumarkt zeigt Bergheims Schwächen auf

Christian Brandl hat Neumarkt am Samstag zum 3:1-Heimsieg gegen Bergheim geschossen. Der Angreifer, der nach überstandener Coronainfektion körperlich noch nicht bei 100 Prozent ist, erzielte alle drei Treffer seiner Mannschaft. "Für die Einstandsfeier danach hatte er genug Luft. Also sollte er in der nächsten Runde dann auch über 90 Minuten spielen können", sagt Neumarkts Trainer Fritz Oberascher, der viele angeschlagene Kicker aufbieten musste. "Wenn Raimund Friedl dein einzig wirklich fitter Spieler ist, sagt das eh schon alles."

Das Duell der zwei zuletzt ersatzgeschwächten Teams verlief lang ausgeglichen. Bergheim vergab nach Fabian Schweigers Führungstreffer und Brandls schnellem Ausgleich per Lupfer kurz vor und nach der Pause Chancen auf das 2:1. Dieses gelang in der 73. Minute den Neumarktern: Brandl traf aus 20 Metern - und legte zehn Minuten später vom Elfmeterpunkt nach. "Ein mühsames Spiel", resümierte Oberascher, dessen Verein weiter Neunter ist.

Nicht vom Fleck kommt auch der Vorletzte Bergheim, der sich nach dem Debakel gegen Bramberg aber verbessert zeigte. "Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Aber das passt zu unserer Situation: Wir halten oft gut mit, nutzen aber unsere Chancen nicht und bekommen hinten blöde Gegentore. Wir stehen schlechter da, als wir sind, und arbeiten weiter", sagt Sportchef Alexander Peter. Dass der Abstiegskampf heuer entfällt, beruhigt ihn nur bedingt: "Wir wollen trotzdem punkten, auch in Hinblick auf nächste Saison."